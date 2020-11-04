Исторический «РосКвиз», посвященный Дню народного единства, прошел онлайн в Подмосковье

Сегодняшний «РосКвиз» прошел в онлайн-режиме. Это связано с введением временных ограничений из-за коронавируса.

«Удаленный формат не стал препятствием для любителей интеллектуальных состязаний. В игре приняли участие почти 234 человека. Будем продолжать наш „РосКвиз“ и дальше, надеюсь, ситуация скоро изменится к лучшему, и мы сможем вернуться в привычный формат», — сказал депутат Госдумы, организатор серии игр «РосКвиз» Максим Сураев.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил значимость праздника, которому было посвящено соревнование.

«Для России, как многонациональной страны, этот праздник важен особенно. Единение, соборность, коллективизм всегда были отличительными чертами нашего народа. Подмосковный регион также объединяет людей разных наций, народностей, вероисповеданий. Только сообща, все вместе, мы сможем претворить в жизнь проекты, которые долгие годы будут служить людям, изменят жизнь России, Московской области к лучшему, откроют новые перспективы развития», — сказал Брынцалов.

На этот раз участники игры соревновались индивидуально. Победителем стал житель Воскресенска Владислав Печенкин.

«Впервые принимал участие в „РосКвизе“, очень понравилось. Не ожидал, что удастся выиграть викторину. Очень рад. Люблю историю, особенно российскую», — поделился победитель игры.

Второе и третье место заняли также представители Воскресенска. Ими стали Данила Борисов и Диана Комиссарова.