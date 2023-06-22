Подмосковье 22 июня 2023, 17:23 Исторический пласт земли в Дмитрове включили в список объектов культурного наследия Подмосковья Главное управление культурного наследия Московской области

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В перечень выявленных объектов культурного наследия Подмосковья внесли исторический слой грунта в Дмитрове, который хранит информацию о жизни древних людей. Ценный для истории и археологии пласт земли взяли под охрану государства.

Слой, содержащий следы существования человека 100 лет назад и более, является неотъемлемой частью истории и ценным источником получения информации. В Главном управлении культурного наследия Подмосковья рассказали, что систематические археологические раскопки на территории Дмитровского уезда начали проводиться с 1920-х годов. Было исследовано около 700 квадратных метров грунта, в результате частично раскрыт средневековый некрополь, найдены фрагменты лепных сосудов, стеклянные браслеты, шиферные пряслица, монеты, украшения, изделия из железа, фрагменты керамических плиток с изображениями всадника с копьем и хищника с когтистыми лапами.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных культурных событиях в Подмосковье. На ресурсе можно узнать и о памятниках археологии.

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