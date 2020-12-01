Исторический облик ДК «Северный» сохранят в Балашихе после капремонта

Исторический облик дома культуры в микрорайоне Северный сохранится в Балашихе после капитального ремонта. Об этом сообщил руководитель проекта Алексей Лысиков.

«Капитальный ремонт дома культуры „Северный“ планируется закончить в конце декабря. Этап работ сейчас уже завершающий. Смонтированы инженерные коммуникации, все необходимые системы, ведется отделка. Фасадные и кровельные работы завершены. По проекту вернем зданию исторический облик. Изменили планировочное решение внутренних помещений, сделали их максимально комфортными для посетителей», — сказал Алексей Лысиков.

Он добавил, что рабочие ведут оснащение зрительного зала оборудованием. Он будет рассчитан на 272 места. В здании также обновили все помещения — стены, полы и потолки, заменили стеклопакеты. Стоимость всех работ составила около 120 миллионов рублей.

ДК «Северный» был построен в 1958 году. Площадь здания составляет более 1,5 тысячи квадратных метров.