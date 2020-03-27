Исторический музей Егорьевска получит вторую жизнь. Его реконструируют впервые с XIX века
Реконструкцию выполнят благодаря государственной программе. На это выделили больше 60 миллионов рублей. В музее укрепят фундамент, заменят деревянные перекрытия, кровлю и обустроят парадный вход. Внутри ликвидируют перегородки, а залы станут просторнее. В них разместят как подлинники, так и современные интерактивные экспонаты.
В зале разместим плотно, которое будет ткаться на станке. Оно будет еще и экраном, на котором посетители смогут увидеть историю развития промышленностиНаталья Артемова,директор Егорьевского историко-художественного музея.
Преобразится музей не только внутри, но и снаружи. Так, окна украсят наличниками, продумают интересные архитектурные решения. Во дворике появятся сцена и лавочки. Там жители и гости Егорьевска смогут смотреть спектакли и фильмы.
Также Егорьевский музей проводит виртуальный тур по залам. На сайте можно увидеть экспозицию, посвященную стеклу, и картинную галерею.
А для творческих людей в Егорьевском музее объявили к 9 Мая конкурс. Жителям предлагают нарисовать военный плакат или открытку. Лучшие работы станут частью галереи. Ее откроют 16 мая, в День работника музея.