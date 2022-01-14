Исторический матч пройдет в Подмосковье: звезды хоккея впервые сыграют с дворовой командой

В первый раз прославленные хоккеисты встретятся на льду с дворовой командой жителей Московской области. Матчи такого масштаба и формата в Подмосковье раньше не проводились. Бывали только товарищеские матчи звезд спорта, которые встречались с любительскими командами.

Тем не менее, эти команды любителей ранее уже принимали участие в турнирах непрофессиональных лиг. Теперь же возможность сразиться на льду появится у самых обычных жителей региона, которые не побоятся бросить вызов легендам российского спорта.

Состав звезд хоккея будет действительно звездным: в него войдут такие легенды, как Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Сергей Бабинов, Сергей Шепелев, Виталий Прохоров, а также Александр Якушев, который выступит в качестве тренера.

Источник фото: телеканал «360»

На противостояние звездам отправится команда под названием «Команда двора» — ее сформируют просто из местных жителей. Тренером станет сын легендарного хоккеиста Владимира Петрова, Максим Петров.

Министр физической культуры и спорта Дмитрий Абаренов поделился, что матчей такого масштаба в регионе ранее просто не бывало. Он отдельно отметил важность того, что признанные звезды спорта поддерживают любительский спорт и готовы принимать участие в таких играх.

«Имена „Легенд“ известны на весь мир и вписаны в историю хоккея. Для жителей Подмосковья — это уникальная возможность сыграть с мировыми звездами. Уверен, конкуренция на льду будет достойной, а зрители получат шанс увидеть игру авторов мировой хоккейной летописи», — отметил министр.

Матч пройдет 15 января в Красногорске на стадионе ОЦ «Вершина».