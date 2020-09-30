Исторический маршрут «Путь Александра» пройдет через Подмосковье

Второй этап культурно-исторического проекта «Ратные поля» — «Путь Александра» стартовал 30 сентября. Он продлится до 8 октября. Участники посетят места, связанные с воинской историей России. Маршрут пройдет и через Подмосковье.

«Путь Александра» — это моторизированное шествие по местам, которые связаны с жизнью и подвигами великого князя Александра Невского. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 780-летия Невской битвы маршрут охватит и места, которые напоминают об исторических событиях тех лет.

Участники проекта начнут свой путь из Москвы и отправятся по маршруту: Княжье Озеро — Тверь — Торжок — Валдай — Великий Новгород — Порхов — Псков — Самолва — Изборск — Печоры — Пушкинские Горы — Великие Луки — Торопец — Ржев — Волоколамск — Москва.

На пути участники посетят военно-исторические музеи, памятники и мемориалы ратной славы, а также монастыри и храмы, связанные с воинской историей России.

В конце пути участники станут гостями фотовыставки «Ратные поля России» в Московском международном байк-центре. Там будут представлены культурно-исторические маршруты по местам российской воинской славы. Фотографии сделаны во время историко-культурных походов, которые проходят уже более 15 лет. Их организует Федерация мототуризма.

Стать участником маршрута может любой желающий. Главное — желание познакомиться с историей, культурой и традицией страны.

Проект «Ратные поля» создали для того, чтобы сохранить память о военно-исторических событиях и подвигах народа при защите Отечества.