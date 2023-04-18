Подмосковье 18 апреля 2023, 15:29 Исторический корпус фабрики Рабенека начала XX века реконструируют в Королеве Евгений Лавряшин

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В Королеве реконструируют историческое здание — корпус фабрики Рабенека начала XX века. Соответствующий акт экспертизы разместили на сайте Главного управления культурного наследия Московской области. Памятник регионального значения находится на Советской улице, 67 в микрорайоне Первомайский.

Историческое здание расположено на территории центра культуры и досуга «Болшево».

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«В документах нашего известного краеведа Галины Маношкиной находится чертеж, который не только уточняет время возведения двухэтажного корпуса, но и дает его название. Здание строилось как контора бумаго-красильной фабрики товарищества Франца Рабенека», — сообщила краевед Ольга Мельникова.

Одноэтажный особняк построили в 1910-1911 годы. Также в 1906 году построили склад, именно к нему пристроили двухэтажную контору.

Даты начала работ уточняются.

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