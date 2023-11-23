Подмосковье 23 ноября 2023, 09:51 Исторический фестиваль по Бородинской битве прошел в Можайске Телеканал «360»

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Фестиваль «Бородино — слава России» прошел в Можайском городском округе. Оно проводится с 2012 года. В этот раз финал исторического мероприятия состоялся на базе дошкольного отделения школы № 2.

Участие в фестивале приняли воспитанники и педагоги городских детских садов. В программе прозвучали литературно-музыкальные композиции, патриотические стихи и песни.

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Также наградили победителей конкурса видеороликов, посвященных Бородинской битве. В конкурсе поучаствовали 47 педагогов, представивших 20 работ.

Патриотический проект «Бородино — слава России» стартовал в год 200-летия Бородинского сражения. И уже 11 лет организаторы находят новые форматы мероприятий фестиваля. Проводятся беседы с детьми, экскурсии, занятия по воспитанию патриотизма на примере боевых подвигов и доблести героев 1812 года.

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