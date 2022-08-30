Исторический фестиваль «День Бородина» пройдет в сентябре в Можайске

С 2 по 4 сентября на территории Бородинского военно-исторического музея-заповедника пройдет международный военно-исторический фестиваль «День Бородина». Гостей ожидают интерактивные площадки, уникальные музейные экспонаты и реконструкция знаменитого сражения с армией Наполеона.

2 сентября у подножия Батареи Раевского для гостей будут организованы интерактивные площадки: историческая улица «1812: в походе и в обиходе». А в Можайске гостям представят спектакль «Война и мир».

3 сентября на площадке у главной экспозиции музея можно будет посетить дефиле «Красота минувших эпох» и увидеть исторические костюмы начала XIX века. Здесь же для всех желающих проведут исторический диктант на тему событий Второй мировой войны «Диктант Победы», а также репетицию военно-исторических маневров эпохи Отечественной войны 1812 года.

4 сентября только для представителей СМИ с 10:00 до 11:00 впервые пройдет эксклюзивная экскурсия в музейные фонды и по выставке к 210-й годовщине Бородинской битвы. Журналисты увидят уникальные, сохранившиеся в единственном экземпляре предметы обмундирования армий европейских стран первой четверти XIX века. Здесь же хранится мундир союзника императора Наполеона — короля Вюртемберга и мундир знаменитого пехотного английского полка Black Watch времен битвы при Ватерлоо.

4 сентября посетители музея приглашаются на церемонию возложения цветов и венков к главному монументу на Батарее Раевского, после чего начнут свою работу интерактивные площадки. Кульминацией дня станет военно-историческая реконструкция эпизода Бородинского сражения с участием пехоты, кавалерии и артиллерии и масштабными пиротехническими эффектами.

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