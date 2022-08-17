Исторический фестиваль «Битва под Дмитровом» пройдет в Яхроме 27–28 августа

В Яхроме 27–28 августа пройдут праздничные мероприятия, посвященные 82-летию города. Основным событием в эти дни станет исторический фестиваль «Битва под Дмитровом».

Проект военно-исторической реконструкции будет посвящен борьбе против польско-литовской интервенции в ходе выступления Лжедмитрия II в период Смутного времени. В основе программы — противостояние двух вражеских лагерей — русского стрелецкого лагеря под предводительством Михаила Скопина-Шуйского и лагеря интервентов под предводительством Яна Петра Сапеги.

«27 и 28 августа мы отметим 82-летие Яхромы. Здесь впервые пройдет исторический фестиваль. 27 и 28 августа гостей парка имени И. А. Лямина ждут историческая реконструкция XVII века, работа двух военных лагерей и большая ярмарка. Кроме того, гостей праздника ждут выступления именитых артистов и масштабное пиротехническое шоу. Приглашаю всех отпраздновать День города Яхромы!» — сказал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Военная часть будет дополнена ярмаркой с историческим торгом, ремесленными мастер-классами и выступлениями музыкантов. Также важным событием фестиваля станет тематическая лекция российского историка Клима Жукова. Время работы исторического фестиваля — с 11:00 до 19:00, вход свободный.