Подмосковье 23 декабря 2022, 18:18 «Исторический день». Волоколамск и Снежное из ДНР подписали соглашение о сотрудничестве Главы Волоколамска и Снежного из ДНР подписали соглашение о сотрудничестве Telegram-канал главы Волоколамского городского округа Михаила Сылки

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Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка подписал соглашение о сотрудничестве с городом Снежное из ДНР. Стороны намерены развивать отношения в экономической, туристической, гуманитарной и культурной областях.

В эти дни в округе проходит кинофестиваль «Волоколамский рубеж». На мероприятие прибыл глава Снежного Александр Скворцов. Вместе с ним приехали юнармейцы военно-патриотического клуба «Степные волки» из Снежного.

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«Исторический день для нашего округа. Сегодня с главой города Снежное Донецкой Народной Республики подписали Соглашение о сотрудничестве в экономической, туристической, гуманитарной и культурной областях», — написал в своем Telegram-канале Михаил Сылка.

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По словам главы Волоколамского округа, города связывает культурное и историческое начало. Сылка напомнил, что рядом со Снежным находится мемориал «Саур-Могила», а в поселке Дубосеково под Волоколамском — мемориал памяти героям-панфиловцам. Ранее, 20 декабря, город отметил 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В начале декабря в Красногорском городском округе отметили начало контрнаступления под Москвой в годы Великой Отечественной войны. Участниками памятного митинга стали ветераны, волонтеры и школьники.