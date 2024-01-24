Подмосковье 24 января 2024, 18:11 Исторические выставки проведут в музейном комплексе «Артишок» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Пройдут две новые исторические выставки — «Родина, которую мы защищаем» и «Киреево. Проекты мемориальных часовен». Мероприятия состоятся в музейно-выставочном комплексе «Артишок».

«Родина, которую мы защищаем» — выставочный проект одного из старейших творческих объединений России посвящен подвигу русского солдата. Он представлен до 25 февраля.

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Кроме того, на базе комплекса проведут выставку «Киреево. Проекты мемориальных часовен». Магистранты Московского архитектурного института представят разработки проекта по возведению мемориальных часовен на территории исторической усадьбы Киреево в Химках. Работа экспозиции продлится до 31 марта.

Музейно-выставочный комплекс «Артишок» пользуется большой популярностью среди жителей и гостей Химок. В прошлом году его посетили около 20 тысяч человек.

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