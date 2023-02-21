Подмосковье 21 февраля 2023, 13:06 Исторические реконструкции и квесты пройдут в музеях Подмосковья к 23 Февраля

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Музеи Подмосковья представили праздничные программы ко Дню защитника Отечества. Здесь проведут квесты, викторины, мастер-классы, концерты и тематические экскурсии. В министерстве культуры и туризма региона рассказали, куда направиться на длинных выходных.

В Музее техники Вадима Задорожного 23 февраля посетители смогут не только увидеть, но и услышать легендарную бронетехнику прошлых лет. Будут работать зоны сборки и разборки оружия, фотозоны. Для маленьких гостей пройдут мастер-классы. Желающие смогут прокатиться на подлинной военной технике, а также отведать на полевой кухне горячие блины и настоящий солдатский обед.

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В музее-заповеднике Чехова «Мелихово» 23 февраля состоится концерт с участием лауреатов всероссийских и международных конкурсов. В программе дня произведения русских и зарубежных композиторов, песни военных лет, романсы.

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Звенигородский музей-заповедник с 22 по 26 февраля приглашает юных посетителей на мастер-класс «Военная и светская мода эпохи войны 1812 года». Мальчики познакомятся с формой русской и французской армий, а в завершение мастер-класса создадут образ солдата или офицера в технике росписи по дереву. Девочки узнают о моде эпохи ампир и о том, как одевались светские красавицы при дворе Александра I и Наполеона. На мастер-классе юные модницы своими руками создадут веер или тиару.

23 февраля на территории Музейно-мемориального комплекса «История танка Т-34» будет проведена военно-историческая реконструкция «Перелом», участие в которой примут более 20 клубов со всей страны. В постановке будут задействованы восстановленная техника Великой Отечественной войны и профессиональная имитационная пиротехника. После реконструкции гостей ждут полевая кухня, фотозоны и многое другое.

В Серпуховском историко-художественном музее 24 февраля пройдет интерактивное занятие для детей «Щит предков». Участники познакомятся со средневековыми воинскими традициями и увидят полные комплекты вооружения русских воинов X–XV веков, а также их соседей — викингов, хазар, ордынцев и западноевропейских рыцарей. Доспехи можно будет примерить на себя.

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике 22 и 23 февраля проведут игру «Полководцы и сражения». Ее участники мысленно побывают в XIII и XIV веках, преодолеют Смуту, одержат победы вместе с императором Петром I, узнают, как создавалась армия. 23 февраля здесь же пройдет квест «Журналистское расследование». Нужно будет разгадать шифры и восстановить утраченное донесение.

В музее-заповеднике Пушкина 25 февраля состоится квест «Дорогами героев». До 28 февраля здесь работает выставка «Вечно достопамятный 1812 год» из фондов музея-заповедника «Бородинское поле». Украшение выставки — платки и текстильные панно, посвященные Бородинскому музею и Отечественной войне 1812 года.

Музейный комплекс «Зоя» 23 февраля проведет квиз «На страже Родины». Это интеллектуальное соревнование о знании традиций празднования Дня защитника Отечества.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнать новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье. Сейчас там можно найти много масленичных мероприятий, включая необычные.