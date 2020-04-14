Исторические истребители и вертолеты. Музей авиационной техники появится в Балашихе

Новый музей авиационной техники появится в Балашихе. Его откроют на территории завода, восстанавливающего исторические воздушные суда.

Для будущего музея уже готовы макеты вертолетов Ми-1, Ми-4 и Ка-126. А до летного состояния доведены модель Ка-26 и самолет Л-29. Вскоре авиаторы восстановят и уже поднимут в воздух еще один советский вертолет — Ми-4.

В Балашихе новый музей техники создадут на базе Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ России.

Думаю, что в течение года или полутора лет оборонное общество закончит формировать исторический летный кластер музея Александр Колмаков председатель ДОСААФ России.

Также посетители увидят там экспозицию авиадвигателей. При поддержке Фонда «Крылатая память Победы» уже ремонтируют и истребители И-153 «Чайка», И-15.

Кроме того, в новом музее представят четыре самолета Первой мировой войны: Fokker Dr. I, Fokker D.VII, Sopwith Camel и Avro 504.

Сегодня Московский авиационный ремонтный завод ДОСААФ — ведущее предприятие по ремонту и обслуживанию техники малой авиации. Завод располагает более чем 30 различными двигателями — от произведенных в 1920-х годах до образцов конца XX века.