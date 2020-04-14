Исторические истребители и вертолеты. Музей авиационной техники появится в Балашихе
Для будущего музея уже готовы макеты вертолетов Ми-1, Ми-4 и Ка-126. А до летного состояния доведены модель Ка-26 и самолет Л-29. Вскоре авиаторы восстановят и уже поднимут в воздух еще один советский вертолет — Ми-4.
В Балашихе новый музей техники создадут на базе Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ России.
Думаю, что в течение года или полутора лет оборонное общество закончит формировать исторический летный кластер музеяАлександр Колмаковпредседатель ДОСААФ России.
Также посетители увидят там экспозицию авиадвигателей. При поддержке Фонда «Крылатая память Победы» уже ремонтируют и истребители И-153 «Чайка», И-15.
Кроме того, в новом музее представят четыре самолета Первой мировой войны: Fokker Dr. I, Fokker D.VII, Sopwith Camel и Avro 504.
Сегодня Московский авиационный ремонтный завод ДОСААФ — ведущее предприятие по ремонту и обслуживанию техники малой авиации. Завод располагает более чем 30 различными двигателями — от произведенных в 1920-х годах до образцов конца XX века.