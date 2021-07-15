Исторические фильмы бесплатно покажут в «Кинопарке» Одинцова с 16 по 18 июля

Военно-патриотические фильмы бесплатно покажут на территории музея «Дорога памяти» в Одинцове с 16 по 18 июля. Гости увидят их на большом экране. Это сеансы на свежем воздухе.

Рядом с музейным комплексом работает площадка «Кинопарк». Проект реализовали при участии Минкультуры Подмосковья и «Мособлкино».

Военные драмы и фильмы о выдающихся личностях покажут здесь в пятницу, субботу и воскресенье. Все сеансы начнутся в 21:30. Вход свободный.

Расписание ближайших сеансов

16 июля:

• биографический фильм о Сергее Королеве «Главный»;

• драма по реальной истории самого юного сына полка «Солдатик».

17 июля:

• военный фильм о подвиге Зои Космодемьянской «Зоя»;

• драма об истории холокоста «Свидетели».

18 июля:

• фильм о судьбе Михаила Миля «Небо измеряется милями»;

• биографический фильм о создателе автомата АК-47 «Калашников».

Посетителей предупредили о том, что потребуется соблюдать дистанцию 1,5 метра и носить маски.

Показы продлятся весь июль — следить за афишами можно в социальных сетях музея «Дорога памяти».