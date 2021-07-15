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    15 июля 2021, 16:12

    Исторические фильмы бесплатно покажут в «Кинопарке» Одинцова с 16 по 18 июля

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Военно-патриотические фильмы бесплатно покажут на территории музея «Дорога памяти» в Одинцове с 16 по 18 июля. Гости увидят их на большом экране. Это сеансы на свежем воздухе.

    Исторические фильмы бесплатно покажут в «Кинопарке» Одинцова с 16 по 18 июля | Изображение 1

    Рядом с музейным комплексом работает площадка «Кинопарк». Проект реализовали при участии Минкультуры Подмосковья и «Мособлкино».

    Военные драмы и фильмы о выдающихся личностях покажут здесь в пятницу, субботу и воскресенье. Все сеансы начнутся в 21:30. Вход свободный.

    Расписание ближайших сеансов

    16 июля:

    • биографический фильм о Сергее Королеве «Главный»;

    • драма по реальной истории самого юного сына полка «Солдатик».

    17 июля:

    • военный фильм о подвиге Зои Космодемьянской «Зоя»;

    • драма об истории холокоста «Свидетели».

    Исторические фильмы бесплатно покажут в «Кинопарке» Одинцова с 16 по 18 июля | Изображение 2

    18 июля:

    • фильм о судьбе Михаила Миля «Небо измеряется милями»;

    • биографический фильм о создателе автомата АК-47 «Калашников».

    Посетителей предупредили о том, что потребуется соблюдать дистанцию 1,5 метра и носить маски.

    Показы продлятся весь июль — следить за афишами можно в социальных сетях музея «Дорога памяти».