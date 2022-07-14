Историческая реконструкция похода Александра Невского пройдет в Волоколамске

С 16 июля по 20 августа 2022 года в Подмосковье пройдет историческая реконструкция похода Александра Невского, который состоялся в 1241–1242 гг. «Александрова дорога», посвященная 780-летию Битвы на Чудском озере, составит основную часть мероприятий.

Дружина пройдет по шести субъектам Российской Федерации через четыре особо охраняемые природные территории. Закончится масштабный поход в месте Ледового побоища. Каждые выходные в городах следования дружины будут проходить исторические фестивали с концертной программой.

На территории музейного комплекса «Волоколамский кремль» 23 июля пройдут исторический фестиваль с концертом, торжественная встреча дружины, выступление творческих коллективов народной, национальной и этнографической направленности, будет работать ярмарка ремесленников, шатры с питанием для гостей и участников мероприятия и многое другое.