Подмосковье 25 декабря 2023, 12:55 Историческая реконструкция битвы под Сталинградом прошла в Пушкино Роман Савельев

Читать 360tv в

Масштабная реконструкция одного из эпизодов Сталинградской битвы прошла в Пушкино 24 декабря. Более 100 участников военно-исторических клубов из Москвы, Подмосковья и других регионов России воссоздали ожесточенное сражение между советскими и немецкими войсками.

Роман Савельев

На протяжении часа поляна возле храма Спаса Нерукотворного образа превратилась в поле боя. Зрители наблюдали за действиями Красной Армии, противостоящей попытке прорыва крупных сил фашистов к окруженной группировке фельдмаршала Паулюса в Сталинграде.

Роман Савельев

Реконструкторы показали сражения, описанные Юрием Бондаревым в романе «Горячий снег». Сначала на поле появилась вереница жителей из захваченных врагом районов Сталинграда, которых вели под конвоем. То и дело раздавались плач и глухие удары прикладов — действо поражало своей реалистичностью.

Роман Савельев

Вся местность окуталась густым дымом от имитации разрывов снарядов и подбитой техники. В конце концов, советские войска одержали верх, а противник капитулировал. Битва «Зимняя гроза» предопределила разгром окруженных под Сталинградом немецких войск.

Роман Савельев

За реконструкцией наблюдали более 150 зрителей, в том числе школьники из близлежащих населенных пунктов. По словам организатора мероприятия — священника Леонида Цапка — подобные мероприятия помогают молодежи лучше понять и прочувствовать дух тех времен, вызывают интерес к изучению истории.

В воссоздании битвы приняли участие около 35 клубов военно-исторической реконструкции. Для всех желающих работала полевая кухня.

Роман Савельев

В истории России наступил период, когда жители не просто сплотились, а стали настоящей семьей, отметил на премии «Мы рядом» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он вручил награды тем, чьи мужество, сила, героизм не знали границ при совершении поступков, достойных наград.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».