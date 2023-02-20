Подмосковье 20 февраля 2023, 17:33 Историческая навигация и съедобные валентинки для птиц появились в парке подмосковной усадьбы Быково

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Историческую навигацию установили в парке усадьбы Быково. Это пять стендов с полезной информацией об объекте, которая поможет гостям сориентироваться в пространстве.

Площадь парка составляет 30 гектаров. Навигация не только поможет гостям попасть в нужное место, но и расскажет об их истории. Идея об установке стендов появилась у волонтеров проекта SaveBykovo.

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Добровольцы регулярно проводят на территории усадьбы субботники. Во время работы они заметили, что гостям не хватает информации о расположении строений, которые сохранились или утратились из-за каких-либо исторических событий. Эти сведения позволяют ярче представить судьбу и значение места.

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Идею смогли реализовать при помощи Фонда президентских грантов, бюро «Народный архитектор», администрации Раменского округа, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.

Также в усадьбе стартовал новый сезон пленэров. Дети создали ленд-арт — съедобные открытки на снегу для зверей и птиц из семяг и ягод. Они напоминают о заботе об обитателях парка, которая особенно важна в зимний сезон.

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