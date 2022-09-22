Источники загрязнения пруда на Крайней улице обнаружили в Красногорске | 360°

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Источники загрязнения пруда на Крайней улице обнаружили в Красногорске

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Инспекторы Минэкологии Подмосковья в ходе надзорного мероприятия выявили несколько источников загрязнения пруда в Красногорске. Жители города пожаловались на слив сточных вод вблизи улицы Крайней.

В ходе надзорного мероприятия, проведенного по обращениям жителей, инспекторы Минэкологии Московской области обнаружили пластиковую трубу, через которую сбрасываются неочищенные стоки.

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«Ранее силами администрации уже был затампонирован источник сброса стоков, металлическая труба, однако наши сотрудники обнаружили, что он растампонирован неизвестными. Помимо этого, поблизости обнаружен пластиковый коллектор диаметром около 800 миллиметров, размещенный в земле, частично выступающий над поверхностью. Из него на рельеф местности сбрасываются неочищенные бытовые стоки, которые также могут загрязнять водные объекты», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Вопросы водоотведения в городских округах относятся к компетенции местного самоуправления. В связи с этим в администрацию Красногорска было направлено письмо с требованием ликвидировать источники загрязнения и привести территории в должный вид.

Ранее, Минэкологии ГКУ «Мособлэкомониторинг» организовало выезд в Красногорск мобильной лаборатории для проверки качества воды в Лесном озере. Состав воды озера соответствует нормативам.

Красногорск

Минэкологии Подмосковья

Экология

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