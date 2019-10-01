«Стало удобнее и душевнее». Источник Серафима Саровского благоустроили в шатурском селе Власово

В селе Власово городского округа Шатура благоустроили и освятили источник преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Лесной родник, который, по преданию, считается местом, где мог быть Серафим Саровский, прошел чин освящения. Как отметил благочинный Шатурского церковного округа отец Владислав Решетников, предание часто бывает важнее обычных документальных записей — ведь оно передается от сердца к сердцу.

Он отметил вклад в благоустройство родника директора Шатурского филиала Мособллеса Михаила Шпагина: «Я благодарю раба Божьего Михаила за его труды и неравнодушие. Дай Бог, чтобы это святое место стало для людей местом душевного отдохновения, умиротворения, источником живительной силы!»

Источник фото: администрация городского округа Шатура

С мая 2019 года лесничие взяли родник под опеку. Они убрали сухостойные деревья, валежник, мусор, оборудовали площадку для того, чтобы было удобно набирать воду.

Теперь в шатурских лесах появилась еще одна точка притяжения. «Я надеюсь, что состояние источника, благоустройство территории, которое мы сейчас видим, сохранится вами. И вы будете с благодарностью к самим себе и к тем людям, кто все обустраивал, пользоваться дарами родника и беречь его», — обратился к жителям и гостям директор Шатурского филиала Мособллес Михаил Шпагин.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Жительница села Власово Татьяна Шитова обрадована тому, что источник облагородили. «Сами часто набираем здесь воду. А теперь, наверное, желающих будет гораздо больше», — предположила местная жительница.

«Мы приезжаем за водой из Шатуры. Вообще редко пользуемся водопроводной водой для питья и приготовления пищи. Теперь тут стало удобнее и душевнее, что ли», — сказал шатурянин Алексей Шумов и поблагодарил за обустройство любимого источника.

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Глава городского округа Шатура Андрей Келлер отметил, что открытие источника — далеко не единственная полезная инициатива лесничих, которая была реализована в этом году. Недавно была оборудована пикниковая зона на берегу озера Святое. Сейчас идет выбор места на подконтрольной Мособллесу территории для установки детской игровой площадки.