Подмосковье 12 ноября 2022, 15:47 Источник Гремячий ключ в Сергиевом Посаде благоустроят к Крещению

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Территорию уникального памятника природы севера Подмосковья — источник Гремячий ключ — продолжают благоустраивать. Глава округа Михаил Токарев побывал на месте строительства. Он рассказал, что по поручению губернатора Андрея Воробьева к источнику уже проведена асфальтовая дорога и сделаны парковки.

Сейчас идут работы по подготовке свайного основания для деревянных настилов.

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«Здесь работает четыре разные бригады. Две бригады занимаются сваями и обваркой металла, одна бригада занимается мощением по готовым металлоконструкциям. Одна бригада рубила лес и готовила срубы под раздевалки и настилы. На следующей неделе планируется привезти весь пиломатериал и начинать собирать», — рассказал коммерческий директор подрядной организации Игорь Моложавенко.

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Все работы планируют завершить к крещенским праздникам. В январе на Гремячем ключе традиционно ожидают много гостей и паломников.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о планах по преображению городов в Подмосковье.