Подмосковье 16 февраля 2024, 09:32 Исследовательский клинический институт организует осмотр пациентов с муковисцидозом в Ярославле ники детства

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Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства организовали в Ярославле конференцию для врачей на тему «Бронхоэктазы: муковисцидоз и не только». 16 января подмосковные медики проведут прием пациентов и занятие для их родителей.

Прием детей с первичной цилиарной дискинезией, муковисцидозом и бронхоэктазами пройдет на базе областной клинической больницы Ярославля. Для родителей организуют обучающее занятие по наследственным заболеваниям легких.

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По словам заместителя директора НИКИ детства Елены Кондратьевой, эти мероприятия проводятся в рамках совместного проекта с Медико-генетическим научным центром имени Бочкова. В программу входят обучающие симпозиумы для врачей, школы для родителей с консультациями специалистов и осмотр детей. Аналогичные выезды запланированы в этом году еще в восемь городов России.

Бронхоэктазы — это хроническое заболевание легких, которое может быть вызвано разными причинами, включая муковисцидоз. Оно характеризуется стойким расширением бронхов на фоне воспаления и инфекции.

В 2022 году врачи НИКИ детства уже побывали с обучающими выездами в 11 городах России. Проект «Бронхоэктазы: муковисцидоз и не только» нацелен на непрерывное образование региональных врачей в этой сфере.

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