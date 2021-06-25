Свыше 10 тысяч исследований рыночных ягод провели в Подмосковье

Ягоды с подмосковных рынков отправили уже более чем на 10 тысяч исследований. В лабораториях проверили их качество и безопасность. С начала сезона сбора ягод под контроль попали около 200 тонн.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, обязательные проверки выполняют государственные ветеринары.

«Проведено уже более 10 тысяч исследований», — отметил он.

Каждая такая проверка включает в себя анализ содержания опасных для здоровья человека веществ, вредных примесей, болезней растений, вкусовых качеств и не только.

Определяют внешний вид плодов и их форму, величину, цвет, консистенцию, запах, наличие загрязнений почвой или песком Сергей Воскресенский

Ягоды должны быть зрелыми, чистыми, не мятыми, а также без поражений болезнями и вредителями, постороннего запаха и вкуса.

«Ягоды неустановленного образца к продаже не допускаются. С реализации сняли уже более 450 килограммов продукции», — уточнил Воскресенский.

Он напомнил, что лучше всего покупать ягоды на рынках и на городских ярмарках, где есть лаборатории экспертизы.