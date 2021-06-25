Свыше 10 тысяч исследований рыночных ягод провели в Подмосковье
Ягоды с подмосковных рынков отправили уже более чем на 10 тысяч исследований. В лабораториях проверили их качество и безопасность. С начала сезона сбора ягод под контроль попали около 200 тонн.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, обязательные проверки выполняют государственные ветеринары.
«Проведено уже более 10 тысяч исследований», — отметил он.
Каждая такая проверка включает в себя анализ содержания опасных для здоровья человека веществ, вредных примесей, болезней растений, вкусовых качеств и не только.
Определяют внешний вид плодов и их форму, величину, цвет, консистенцию, запах, наличие загрязнений почвой или песком
Ягоды должны быть зрелыми, чистыми, не мятыми, а также без поражений болезнями и вредителями, постороннего запаха и вкуса.
«Ягоды неустановленного образца к продаже не допускаются. С реализации сняли уже более 450 килограммов продукции», — уточнил Воскресенский.
Он напомнил, что лучше всего покупать ягоды на рынках и на городских ярмарках, где есть лаборатории экспертизы.