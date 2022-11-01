Исследования для улучшения генотипа коров пройдут в Подмосковье | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 17:29 Исследования для улучшения генотипа коров пройдут в Подмосковье

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Исследования по молочному скотоводству проведут в Подмосковье. Центр геномной селекции холдинга «Мираторг» примет участие в научных работах для улучшения поголовья и повышения продуктивности коров голштинской породы, сообщили в Минсельхозпроде региона.

Зампред правительства Георгий Филимонов рассказал, что развитие скотоводства играет большую роль для продовольственной безопасности страны. Для этого в регионах проводят селекционную работу, результаты которой позволят улучшить генетику животных.

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«Результаты исследований сначала будут применять для улучшения генетики молочного стада в Краснодарском крае, а затем наработанный материал можно использовать и для животноводческих хозяйств в других регионах, таких как Подмосковье», — рассказал министр.

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Лаборатория из Подмосковья входит в топ-10 лучших в мире по производительности. Ее сотрудники исследуют геномы свыше 14 тысяч животных и выведут индекс племенной ценности.

Коровы голштинской породы — одни из самых продуктивных. Именно их молоко чаще всего попадает на прилавки магазинов. Среднегодовые надои этих животных достигают десяти тысяч литров.

В планах ученых создать базу генотипов, скрининг ДНК-маркеров и других показателей, которые помогут подбирать родительские пары. Благодаря этому методу селекции продуктивность животного и его мутации можно будет отследить на ранних сроках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил аграриев Подмосковья за высокие результаты. Он напомнил, что регион лидирует в России по производству сыров, мороженого, кондитерских изделий, макарон, мясных консервов и не только.