Подмосковье 02 июня 2023, 15:04 Исследование исторических памятников проведут на Павловской суконной фабрике под Истрой Главное управление культурного наследия Московской области

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Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на научно-исследовательские и изыскательские работы на объекте «Павловская суконная фабрика, казармы гренадерской артиллерийской бригады, 1-я четв. XIX в., 1860-е гг. — нач. XX в.». Памятник находится в селе Павловская Слобода в Истре.

Специалисты исследуют конюшню, Литейный корпус, Чесальню и токарню, Стригальню и ворсильню, Прядильно-чесально-паровой корпус, казармы с церковью Михаила Архангела и другие здания.

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В 1730 году владельцем села был Павел Ягужинский. Он основал в населенном пункте фабрику по производству сукна. Позднее его сын Сергей расширил предприятие. Однако коммерсант едва из-за этого не разорился.

В 1800 году император Павел I выкупил фабрику у Ягужинского и построил на этом месте казенное суконное предприятие, которое уже в 1859 году император Александр II приказал закрыть. Позднее здания использовали под казармы.

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