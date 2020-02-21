    21 февраля 2020, 12:20

    Испытать ЕГЭ на себе смогли родители школьников из Балашихи. Они сдали госэкзамен по истории

    Алена Сырбу

    Единый государственный экзамен по истории сдали родители выпускников из Балашихи. Так мамы и папы школьников смогли сами ознакомиться с процедурой проведения итоговой аттестации. Это поможет им понять, к чему подготовить детей. Проверить свои знания истории решили более 20 человек.
    Испытать ЕГЭ на себе смогли родители школьников из Балашихи. Они сдали госэкзамен по истории

    Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в городе проводится с ноября 2019 года. Уже 1,5 тысячи пап и мам смогли поменяться со своими детьми местами и попробовать сдать экзаменационные тесты. Об этом сообщила заместитель начальника управления по образованию администрации Балашихи Людмила Мартынова.

    «В этот раз задание для них прислали из регионального центра обработки информации. В конце [экзамена] можно будет проверить, насколько взрослые справились с вопросами школьной программы», — сказала Людмила Мартынова.

    Она добавила, что тестовые задания были приближены к тем, которые на экзаменах будут выполнять дети, но их количество отличалось. Всего родителям в течение получаса необходимо было ответить на девять тестовых задач и два творческих вопроса. На настоящем экзамене старшеклассникам выделяется около четырех часов и они решают 40 заданий.

    «Такие тестовые экзамены для родителей очень важны. Взрослым полезно ознакомиться изнутри со всей процедурой прохождения ЕГЭ. Не лишним будет проверить и свои знания. Интересен и сам процесс сдачи. Вот пойму, что мои знания недостаточные, значит, вместе с дочкой Дашей буду готовиться. Она в 11 классе учится, и ей сдавать единый госэкзамен уже совсем скоро», — сказала мама старшеклассницы Елена Сухова.

    Экзамен провели в рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В 2020 году его организовали в 45 школах Балашихи и посвятили Году памяти и славы.