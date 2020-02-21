Испытать ЕГЭ на себе смогли родители школьников из Балашихи. Они сдали госэкзамен по истории

Единый государственный экзамен по истории сдали родители выпускников из Балашихи. Так мамы и папы школьников смогли сами ознакомиться с процедурой проведения итоговой аттестации. Это поможет им понять, к чему подготовить детей. Проверить свои знания истории решили более 20 человек.

Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в городе проводится с ноября 2019 года. Уже 1,5 тысячи пап и мам смогли поменяться со своими детьми местами и попробовать сдать экзаменационные тесты. Об этом сообщила заместитель начальника управления по образованию администрации Балашихи Людмила Мартынова.

«В этот раз задание для них прислали из регионального центра обработки информации. В конце [экзамена] можно будет проверить, насколько взрослые справились с вопросами школьной программы», — сказала Людмила Мартынова.

Она добавила, что тестовые задания были приближены к тем, которые на экзаменах будут выполнять дети, но их количество отличалось. Всего родителям в течение получаса необходимо было ответить на девять тестовых задач и два творческих вопроса. На настоящем экзамене старшеклассникам выделяется около четырех часов и они решают 40 заданий.

«Такие тестовые экзамены для родителей очень важны. Взрослым полезно ознакомиться изнутри со всей процедурой прохождения ЕГЭ. Не лишним будет проверить и свои знания. Интересен и сам процесс сдачи. Вот пойму, что мои знания недостаточные, значит, вместе с дочкой Дашей буду готовиться. Она в 11 классе учится, и ей сдавать единый госэкзамен уже совсем скоро», — сказала мама старшеклассницы Елена Сухова.

Экзамен провели в рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В 2020 году его организовали в 45 школах Балашихи и посвятили Году памяти и славы.