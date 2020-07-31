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    31 июля 2020, 22:10

    Испытания новой аэролодки для МЧС прошли на Истринском водохранилище в Солнечногорске

    Анастасия Максимовских , Николай Матюнин

    Испытания новой аэролодки «Север» провели на Истринском водохранилище. Этот плавающий вездеход представили сотрудникам МЧС. На нем они будут патрулировать воды и проводить спасательные операции.
    Испытания новой аэролодки для МЧС прошли на Истринском водохранилище в Солнечногорске | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «У нас максимальная скорость составляет по воде 130 километров в час, по снегу и льду — 180 километров в час», — рассказал спасателям руководитель производства аэролодок Александр Сасин.

    Испытания новой аэролодки для МЧС прошли на Истринском водохранилище в Солнечногорске | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Сотрудники МЧС смогли в этом убедиться, испытав скорость сами за штурвалом судна. Накатавшись вдоволь, парни признались: судно действительно быстрое, но основной его плюс — в проходимости.

    Испытания новой аэролодки для МЧС прошли на Истринском водохранилище в Солнечногорске | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Высокая скорость поможет быстро догнать нарушителей. А для спасения утопающих на корме много свободного пространства.

    Испытания новой аэролодки для МЧС прошли на Истринском водохранилище в Солнечногорске | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Съемочная группа «360» провела опасный эксперимент — корреспондент прыгнул в воду. Спасателям удалось затащить его на борт меньше, чем за минуту.

    Испытания новой аэролодки для МЧС прошли на Истринском водохранилище в Солнечногорске | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    После такого теста ни у кого ни осталось сомнений — такая лодка сотрудникам МЧС просто необходима.

    Мы хотим, чтобы к нам на вооружение поступали одни из лучших средств спасения, на которых реально можно оказывать помощь

    Максим Аршакянзамруководителя главного управления МЧС России по Московской области
    Испытания новой аэролодки для МЧС прошли на Истринском водохранилище в Солнечногорске | Изображение 6
    Источник фото: телеканал «360»

    В этом году парк спасательной техники на Истринском водохранилище пополнится двумя судами. А лодка «Север» еще должна пройти испытания на снеге и льду. И тогда в следующем году сотрудники МЧС смогут выходить на операции уже на новой аэролодке.

    Новости SMI.FM