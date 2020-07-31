Испытания новой аэролодки для МЧС прошли на Истринском водохранилище в Солнечногорске

Источник фото: телеканал «360»

«У нас максимальная скорость составляет по воде 130 километров в час, по снегу и льду — 180 километров в час», — рассказал спасателям руководитель производства аэролодок Александр Сасин.

Источник фото: телеканал «360»

Сотрудники МЧС смогли в этом убедиться, испытав скорость сами за штурвалом судна. Накатавшись вдоволь, парни признались: судно действительно быстрое, но основной его плюс — в проходимости.

Источник фото: телеканал «360»

Высокая скорость поможет быстро догнать нарушителей. А для спасения утопающих на корме много свободного пространства.

Источник фото: телеканал «360»

Съемочная группа «360» провела опасный эксперимент — корреспондент прыгнул в воду. Спасателям удалось затащить его на борт меньше, чем за минуту.

Источник фото: телеканал «360»

После такого теста ни у кого ни осталось сомнений — такая лодка сотрудникам МЧС просто необходима.

Мы хотим, чтобы к нам на вооружение поступали одни из лучших средств спасения, на которых реально можно оказывать помощь Максим Аршакян замруководителя главного управления МЧС России по Московской области

Источник фото: телеканал «360»

В этом году парк спасательной техники на Истринском водохранилище пополнится двумя судами. А лодка «Север» еще должна пройти испытания на снеге и льду. И тогда в следующем году сотрудники МЧС смогут выходить на операции уже на новой аэролодке.