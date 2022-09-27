Испытания нового российского самолета начнутся через два месяца в Жуковском | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 14:19 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Испытания нового российского самолета начнутся через два месяца в Жуковском

Читать 360tv в

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Жуковского приступили к важной миссии. Там начался последний этап сборки опытного образца нового пассажирского самолета SSJ-NEW. После того, как сборка будет закончена, модель передадут на специальные лабораторные испытания. При этом специалисты получат всю исчерпывающую информацию о прочности самолета и несущей способности его частей. Все эти данные будут задействованы для того, чтобы самолет соответствовал всем сертификационным требованиям.

Стоит отметить, что на текущий момент ЦАГИ остается главным испытательным центром в российском авиастроении. Он принимает участие во всех самых важных отечественных проектах.

Реклама

«В целях сохранения и развития научно-исследовательской инфраструктуры подмосковным наукоградам, в том числе и в Жуковском, предоставляются ежегодные субсидии. В этом году их сумма составила около 300 миллионов рублей. Благодаря этой поддержке в регионе ведутся важнейшие исследования и совершаются открытия мирового значения», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Реклама

Ожидается, что сборка опытного образца нового российского самолета закончится в течение двух ближайших месяцев. На него установят элементы вертикального и горизонтального оперения, шасси и имитаторы двигателей. Потом модель отправится на первые испытания, для которых сформируют специальный сложный испытательный стенд. Он позволяет одновременно испытать все ключевые узлы самолета.

0 0 0 0 0 0