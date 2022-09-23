Испытания нового канализационного коллектора проведут в Щелкове | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 17:42 Поделиться Telegram

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Viber Испытания нового канализационного коллектора проведут в Щелкове

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Летом на территории Щелковских межрайонных очистных сооружений закончилось строительство двух новых линий самотечного сбросного коллектора. Общая протяженность линий составила 291 метр.

Построенные линии позволят обеспечить нормативную пропускную способность и надежное, бесперебойное водоотведение. Об этом сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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«Это положительно отразится на работе всего комплекса очистных и заметно улучшит экологическое состояние реки Волги», — отметил министр.

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Сейчас на стройплощадке завершают монтаж приемной и распределительной камер.

Как сообщил Антон Велиховский, на построенном сбросном коллекторе уже начались гидравлические испытания, в процессе проведения которых замеряют производительность системы и контролируют герметичность швов и соединений.

«Поскольку сбросной коллектор является самотечным, то есть безнапорным, прочность труб и герметичность всех соединений проверяется методом заполнения участка коллектора технической водой по направлению течения от Щелковских очистных до выпуска в реку Клязьму», — добавил Велиховский.

После заполнения водой и набора повышенного давления наступает время выдержки. При помощи манометра замеряют параметры контура: важно, чтобы они оставались на одном уровне. Если по истечении времени испытания протечек не наблюдается, то проверку можно считать пройденной.

Первая линия нового коллектора успешно прошла тестирование. В ближайшее время подрядчик приступит к гидравлическому испытанию второй линии и, если система выдержит испытания, коллектор будет признан годным для дальнейшей эксплуатации.

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