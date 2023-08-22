Подмосковье 22 августа 2023, 12:33 Испытания на право ношения крапового берета среди военнослужащих прошли в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Испытания на право ношения крапового берета среди военнослужащих запаса прошли в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе. Из 40 претендентов до главной награды удостоились только четверо.

Краповые береты вручил Герой России, директор центра специальной подготовки «Витязь», почетный гражданин Московской области Сергей Лысюк.

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«К нам обратились более 200 человек с просьбой, чтобы мы организовали испытания для тех, кто уже отслужил, но не прошел испытания. Их проводим уже на протяжении 13 лет», — рассказал Сергей Лысюк.

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До основных заданий нужно пройти вступительные тесты: пробежать три километра по жестким нормативам, выполнить подтягивания и комплекс силовых упражнений. Здесь уже не справились 12 человек.

На главных испытаниях военнослужащие запаса должны пройти марш-бросок на 12 километров, во время которого есть дополнительные задания: отразить нападение, перенести раненого, штурмовать высоту и пройти водную преграду.

«Это моя третья попытка на ветеранских испытаниях. Будучи военнослужащим, я тоже дважды пытался сдать экзамен. Я с детства мечтал сдать на краповый берет. Сейчас немного отдохну и снова приступлю к тренировкам», — рассказал ефрейтор запаса Александр Федоров.

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Также бойцы преодолевали участок огневого налета, полосу препятствий, упражнения по стрельбе и штурму здания. В конце на фоне всей усталости и бессилия нужно выстоять 12-минутный поединок.

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