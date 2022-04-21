Состояние всех автобусов и электричек проверят к началу мая в Подмосковье

Автобусы, электрички и вокзалы Подмосковья уже готовят к летнему сезону. Транспорт полностью проверят к началу мая. Это коснется всего подвижного состава.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова подчеркнула, что техническое обслуживание охватит почти 10 тысяч автобусов, электричек и свыше тысячи станций, вокзалов.

Уже завершена подготовка более восьми тысяч единиц транспорта, что составляет свыше 80% всего подвижного состава Анна Кротова.

В автобусах проверят двигатели, состояние салона, тормоза, фары, стеклоочистители, кондиционеры, работу подъемников для инвалидов и не только.

В электричках проследят за исправностью колес, автосцепок, сигнальных ламп, систем обеззараживания воздуха и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что автобусы «Мострансавто» в ближайшем будущем могут полностью перевести на безналичную оплату.