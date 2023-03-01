01 марта 2023, 17:05
Исправность лесопожарной техники проверят в Подмосковье
Проверки лесопожарной техники начались в филиале «Русский лес» в Подмосковье. Их еженедельно проводит комиссия из специалистов, чтобы оценить состояние оборудования и выявить неисправности.
Сотрудники «Русского леса» и «Центрлесхоза» оценивают технику на исправность, а затем составляют акт о ее готовности к работе. Как рассказал директор филиала — лесничий Сергей Агеев, это позволяет убедиться в том, что оборудование сможет качественно тушить пожары, когда в этом будет необходимость.
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«В ближайшее время мы планируем провести совместную тренировку, в которой примут участие силы „Центрлесхоза“ и Приокско-Террасного заповедника, чьи земли примыкают к лесному фонду. Она покажет степень готовности штатного состава и технических средств к успешному прохождению пожароопасного сезона», — добавил он.
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Лесные пожары
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