Подмосковье 01 марта 2023, 17:05 Исправность лесопожарной техники проверят в Подмосковье

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Проверки лесопожарной техники начались в филиале «Русский лес» в Подмосковье. Их еженедельно проводит комиссия из специалистов, чтобы оценить состояние оборудования и выявить неисправности.

Сотрудники «Русского леса» и «Центрлесхоза» оценивают технику на исправность, а затем составляют акт о ее готовности к работе. Как рассказал директор филиала — лесничий Сергей Агеев, это позволяет убедиться в том, что оборудование сможет качественно тушить пожары, когда в этом будет необходимость.

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«В ближайшее время мы планируем провести совместную тренировку, в которой примут участие силы „Центрлесхоза“ и Приокско-Террасного заповедника, чьи земли примыкают к лесному фонду. Она покажет степень готовности штатного состава и технических средств к успешному прохождению пожароопасного сезона», — добавил он.

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