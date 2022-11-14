Подмосковье 14 ноября 2022, 20:53 Исправность газовых плит и колонок проверили в Сергиевом Посаде

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Специалисты компании «РегионГазСервис» проверяют исправность газового оборудования в домах Подмосковья не реже раза в год. В данный момент такие проверки проходят в городском округе Сергиев Посад.

Неосторожное обращение с газом может закончиться печально. Тем не менее, специалисты газовых служб испытывают трудности с проверками оборудования. Сотрудников часто отказываются впускать в квартиры, боясь столкнуться с мошенниками.

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Поэтому «РегионГазСервис» всегда действует открыто. Газовщики действуют совместно с администрацией городского округа.

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«Предварительно на подъездах вывешиваются объявления о том, что будет осуществляться доступ в квартиры данных сотрудников. Можно позвонить в свою управляющую организацию и уточнить действительно ли эта служба проверяет этот дом. Также проверяется удостоверение у сотрудника, где есть QR-код», — рассказал руководитель территориального подразделения «РегионГазСервис» Дмитрий Матвеев.

После осмотра и измерений специалист поставит диагноз газовой системе квартиры, а потом выдаст акт. Этот документ важно сохранять до следующей проверки. Кроме того, сотрудник проведет инструктаж по безопасности.

С начала года диспетчеры системы 112 приняли почти 1,5 тысячи обращений. Люди жаловались на запах газа в доме или на улице, на неисправность котлов, плит и счетчиков. Наибольшее количество жалоб приходит осенью и весной. С перепадами температур увеличивается количество жалоб на запах газа, потому что меняется температура и начинаются утечки.