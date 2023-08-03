Подмосковье 03 августа 2023, 11:24 Исправность более чем 34 километров теплосетей проверили в Подмосковье ГКУ МО "МОС АВС"

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Аварийно-восстановительная служба Подмосковья провела гидравлические испытания теплосетей в шести округах Подмосковья. Тестирования прошли в Орехово-Зуеве, Богородском, Балашихе, Истре, Одинцове и Люберцах.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, мероприятия прошли на 12 участках общей протяженностью 34,6 километра. Там не обнаружили ни одной утечки. Одно нарушение выявили в котельной в поселке Верея в Орехово-Зуеве. После ремонта там проведут повторные испытания.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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