«Использую новые технологии». Муфтий Подмосковья проголосовал по поправкам к Конституции онлайн
«Конечно, я сегодня использую новые технологии, возможности», — подчеркнул Аббясов.
Он отметил, что Конституция — главный документ, обновление которого «даст возможности поднять на новый уровень, новый статус наше государство». По словам Аббясова, особенно важно то, что поправки повлияют на будущее детей и внуков.
Для меня важны поправки, в том числе и про духовно-нравственные семейные ценности, о которых сегодня говорится. Это традицииРушан Аббясов.
Председатель управления мусульман напомнил, что еще пророк Мухаммед заключал общественный договор в 622 году, который назывался Мединской Конституцией.
«Он прописывал права, обязанности жителей Медины. И для нас это сегодня очень важно, потому что сегодня выносятся важные поправки», — подытожил Рушан Аббясов.
Голосование по поправкам к Конституции началось в минувший четверг, 25 июня. Оно продлится до ближайшей среды, 1 июля.
Сегодня есть несколько способов принять решение по поправкам: посетить избирательный участок, выбрать выездное голосование на свежем воздухе или бесконтактный способ на дому. А жители Москвы и Нижегородской области могут сделать выбор онлайн.