    30 июня 2020, 15:27

    «Использую новые технологии». Муфтий Подмосковья проголосовал по поправкам к Конституции онлайн

    Анастасия Аброськина, Ирина Люлина

    Председатель подмосковного Духовного управления мусульман Рушан Аббясов сделал выбор по поправкам к Конституции онлайн. По его словам, «принять участие в голосовании важно для каждого гражданина России». Он отметил удобство дистанционного способа.
    «Использую новые технологии». Муфтий Подмосковья проголосовал по поправкам к Конституции онлайн | Изображение 1

    «Конечно, я сегодня использую новые технологии, возможности», — подчеркнул Аббясов.

    Он отметил, что Конституция — главный документ, обновление которого «даст возможности поднять на новый уровень, новый статус наше государство». По словам Аббясова, особенно важно то, что поправки повлияют на будущее детей и внуков.

    Для меня важны поправки, в том числе и про духовно-нравственные семейные ценности, о которых сегодня говорится. Это традиции

    Рушан Аббясов.

    Председатель управления мусульман напомнил, что еще пророк Мухаммед заключал общественный договор в 622 году, который назывался Мединской Конституцией.

    «Использую новые технологии». Муфтий Подмосковья проголосовал по поправкам к Конституции онлайн | Изображение 2

    «Он прописывал права, обязанности жителей Медины. И для нас это сегодня очень важно, потому что сегодня выносятся важные поправки», — подытожил Рушан Аббясов.

    Голосование по поправкам к Конституции началось в минувший четверг, 25 июня. Оно продлится до ближайшей среды, 1 июля.

    Сегодня есть несколько способов принять решение по поправкам: посетить избирательный участок, выбрать выездное голосование на свежем воздухе или бесконтактный способ на дому. А жители Москвы и Нижегородской области могут сделать выбор онлайн.