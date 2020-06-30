«Использую новые технологии». Муфтий Подмосковья проголосовал по поправкам к Конституции онлайн

Председатель подмосковного Духовного управления мусульман Рушан Аббясов сделал выбор по поправкам к Конституции онлайн. По его словам, «принять участие в голосовании важно для каждого гражданина России». Он отметил удобство дистанционного способа.

«Конечно, я сегодня использую новые технологии, возможности», — подчеркнул Аббясов.

Он отметил, что Конституция — главный документ, обновление которого «даст возможности поднять на новый уровень, новый статус наше государство». По словам Аббясова, особенно важно то, что поправки повлияют на будущее детей и внуков.

Для меня важны поправки, в том числе и про духовно-нравственные семейные ценности, о которых сегодня говорится. Это традиции Рушан Аббясов.

Председатель управления мусульман напомнил, что еще пророк Мухаммед заключал общественный договор в 622 году, который назывался Мединской Конституцией.

«Он прописывал права, обязанности жителей Медины. И для нас это сегодня очень важно, потому что сегодня выносятся важные поправки», — подытожил Рушан Аббясов.

Голосование по поправкам к Конституции началось в минувший четверг, 25 июня. Оно продлится до ближайшей среды, 1 июля.

Сегодня есть несколько способов принять решение по поправкам: посетить избирательный участок, выбрать выездное голосование на свежем воздухе или бесконтактный способ на дому. А жители Москвы и Нижегородской области могут сделать выбор онлайн.