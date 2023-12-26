Подмосковье 26 декабря 2023, 16:24 Использование 8 тысяч зданий и земельных участков проверили в Подмосковье с начала года Пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

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С начала года в Подмосковье проверили свыше восьми тысяч объектов областной недвижимости. Свыше 800 из них не используется, рассказали в Минимуществе региона.

По словам главы министерства Натальи Адигамовой, проводить обследование областного имущества начали по поручению губернатора Андрея Воробьева в феврале этого года. За это время специалисты осмотрели 8055 объектов. Среди них почти 1,7 тысячи земельных участков и 6,3 тысячи построек. Неиспользуемыми оказались 809.

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«Детальный анализ показал, что некоторое имущество необходимо привести в порядок, сделать ремонт, есть объекты, которые подлежат сносу, а также те, которые возможно реализовать и тем самым вовлечь в хозоборот. Основная задача самообследования, которая стоит перед ведомством, — вся имеющаяся недвижимость должна приносить как пользу, так и прибыль, но ни в коем случае не оставаться неиспользованной и тем более в запущенном состоянии», — сказала Наталья Адигамова.

Она добавила, что с этого года каждое министерство правительства Подмосковья сможет разработать свое положение по мониторингу неиспользуемого имущества, которое находится в пользовании госучреждений.

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