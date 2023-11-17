Важное 17 ноября 2023, 14:34 Временное исполнение полномочий главы Волоколамска возложили на Наталью Козлову Пресс-служба администрации Волоколамского округа

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В Волоколамском округе новый руководитель. Временное исполнение полномочий возложили на Наталью Козлову — заместителя главы администрации. Ранее Михаил Сылка завершил работу по собственному желанию в связи с переходом на новую должность.

С субботы, 18 ноября, Наталья Козлова приступит к временному исполнению обязанностей главы городского округа. Решение об этом приняли в Совете депутатов.

Бывший руководитель округа Михаил Сылка сложил полномочия по собственному желанию. Он обратился к жителям, поблагодарив их за поддержку и доверие на протяжении пяти лет.

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