17 ноября 2023, 14:34
Временное исполнение полномочий главы Волоколамска возложили на Наталью Козлову
В Волоколамском округе новый руководитель. Временное исполнение полномочий возложили на Наталью Козлову — заместителя главы администрации. Ранее Михаил Сылка завершил работу по собственному желанию в связи с переходом на новую должность.
С субботы, 18 ноября, Наталья Козлова приступит к временному исполнению обязанностей главы городского округа. Решение об этом приняли в Совете депутатов.
Бывший руководитель округа Михаил Сылка сложил полномочия по собственному желанию. Он обратился к жителям, поблагодарив их за поддержку и доверие на протяжении пяти лет.
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Волоколамск
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