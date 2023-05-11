Подмосковье 11 мая 2023, 19:19 Исламский духовно-просветительский центр открылся в Волоколамске

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Исламский духовно-просветительский центр появился в Волоколамске. На церемонии открытия присутствовали председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Равиль Ахметшин, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава округа Михаил Сылка и другие почетные гости.

Открытие центра приурочили ко Дню Победы. Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу погибших солдат-уроженцев Волоколамска.

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«По всей России у нас мусульманские храмы стоят рядом с православными храмами и с храмами других религий. И это показатель того, что мы веками жили на своей земле, мы веками защищали вместе нашу отчизну», — рассказал председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин.

Зеленый цвет интерьера внутри учреждения посвящен пророку Мухаммеду. Кроме молельных залов в центре также открыт музей, где посетители могут факты о городе, подвиги дивизии генерала Панфилова и историю ислама. Также здесь будут проходить просветительские акции и занятия с детьми.

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