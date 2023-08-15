Подмосковье 15 августа 2023, 12:54 Искусственный интеллект выявил свыше 23 тысяч дефектов чистоты в Подмосковье с начала августа ГУСТ

Читать 360tv в

Камеры с искусственным интеллектом помогли выявить свыше 23 тысяч дефектов содержания территорий в Подмосковье с начала августа. Большинство из них оказалась в Домодедове, Истре и Раменском.

Как рассказала руководитель главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аюпова, умными камерами оснастили несколько автомобилей ведомства, которые за две недели провели проверки в 39 городских округах.

Реклама

«За первую половину августа мобильные комплексы, оснащенные нейросетевыми камерами, зафиксировали 23529 дефектов. За две недели ИИ успел прокатиться по 39 городским округам, больше всего замечаний в Домодедово — 2329, Истре — 2164, Раменском — 2109, Ленинском — 1977. А вот меньше всего в следующих: Фрязино — 201, Реутов — 264, Талдом — 278, Щелково — 303», — рассказала Аипова.

Она добавила, что чаще всего камеры фиксировали грязные опоры освещения, несвоевременную уборку и незаконные граффити.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».