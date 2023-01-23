Подмосковье 23 января 2023, 17:39 Искусственный интеллект выявил 2,8 тысячи нарушений чистоты и порядка в Подмосковье за неделю

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Мобильные комплексы ГУСТ Подмосковья выявили более 2,8 тысячи нарушений в содержании территорий за неделю. Искусственный интеллект вел проверки в Химках, Балашихе, Пушкино, Домодедове, Одинцове, Истре, Ленинском округе, Солнечногорске и Власихе.

За неделю умные автомобили ГУСТ провели контроль чистоты в девяти муниципалитетах Московской области. Камеры фиксировали неочищенные тротуары и снежные навалы на пешеходных дорожках и во дворах.

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Так, искусственный интеллект выявил более 2,8 тысячи недочетов в содержании территорий. Больше всего замечаний получила Балашиха — там было зафиксировано 707 дефектов. Затем идут Мытищи и Пушкинский округ, там было обнаружено 266 и 117 нарушений соответственно. Почти все замечания касались некачественной уборки снега. Остальные дефекты касались некачественной уборки мусора и наличия несанкционированных граффити.

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В Главном управлении содержания территорий Московской области отметили, что чистоту территорий контролируют также с помощью камер системы «Безопасный регион». Кроме того, о нарушениях сообщает внештатный состав ГУСТ и активные жители, которые оставляют обращения на портале «Добродел».

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