23 января 2023, 17:39
Искусственный интеллект выявил 2,8 тысячи нарушений чистоты и порядка в Подмосковье за неделю
Мобильные комплексы ГУСТ Подмосковья выявили более 2,8 тысячи нарушений в содержании территорий за неделю. Искусственный интеллект вел проверки в Химках, Балашихе, Пушкино, Домодедове, Одинцове, Истре, Ленинском округе, Солнечногорске и Власихе.
За неделю умные автомобили ГУСТ провели контроль чистоты в девяти муниципалитетах Московской области. Камеры фиксировали неочищенные тротуары и снежные навалы на пешеходных дорожках и во дворах.
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Так, искусственный интеллект выявил более 2,8 тысячи недочетов в содержании территорий. Больше всего замечаний получила Балашиха — там было зафиксировано 707 дефектов. Затем идут Мытищи и Пушкинский округ, там было обнаружено 266 и 117 нарушений соответственно. Почти все замечания касались некачественной уборки снега. Остальные дефекты касались некачественной уборки мусора и наличия несанкционированных граффити.
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В Главном управлении содержания территорий Московской области отметили, что чистоту территорий контролируют также с помощью камер системы «Безопасный регион». Кроме того, о нарушениях сообщает внештатный состав ГУСТ и активные жители, которые оставляют обращения на портале «Добродел».
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Благоустройство
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