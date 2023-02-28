Подмосковье 28 февраля 2023, 11:18 Искусственный интеллект внедрят в Систему-112 в Подмосковье

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В 2023 году специалисты службы спасения Московской области внедрят искусственный интеллект в Систему-112. Это позволит автоматически обрабатывать запросы, поступающие от жителей. Сюда относятся индексы происшествий, количество вызовов, местоположение заявителей, время совершения звонка и многое другое.

Данная мера позволит улучшить качество приема вызовов операторами Системы-112, а также анализировать недочеты и вырабатывать план по их устранению. Операторы смогут выяснить, откуда поступило наибольшее количество вызовов по определенным вопросам и многое другое.

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Продвинутая аналитика также позволит формировать отчеты в автоматическом режиме. Оператору нужно будет ввести определенные параметры, которые необходимо получить, и аналитическая подсистема сформирует их.

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Руководители различного уровня смогут увидеть всю необходимую информацию на специально подготовленных дашбордах. Кроме того, был реализован функционал формирования алертов — информационных сообщений, которые формируются по разным критериям в соответствии с индексом происшествия. Алерты информируют министерства и ведомства о проблемах, возникающих на территории муниципальных образований Московской области. Согласно статистике, по сравнению с 2021 годом количество алертов в Подмосковье по многим показателям снизилось.

Специалисты также работают и над внедрением речевой аналитики. Она позволит проводить анализ потребностей заявителей, причин отказа, негатива заявителя и другие факторы. Развитие Системы-112 проводится по государственной программе «Безопасность Подмосковья».

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