Подмосковье 16 февраля 2023, 10:38 Искусственный интеллект в центре занятости Подольска поможет соискателям подобрать работу

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Искусственный интеллект применяют для поиска работы в центре занятости Подольска. При подаче заявления на сайте «Работа в России» алгоритм самостоятельно подберет подходящие соискателю вакансии.

Центр занятости населения в Подольске модернизировали в рамках федерального проекта «Содействие занятости» в конце 2022 года. В учреждении появились дополнительные зоны с современным оборудованием, детский уголок, организована доступная среда для людей с ограниченными возможностями.

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Установили и новые инфоматы с доступом ко всем вакансиям портала «Работа в России». Теперь при поиске можно сразу выбрать город, работодателя и тип занятости.

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«Гражданин может найти работу в ближайшие 11 дней, если он является высококвалифицированным и востребованным специалистом, в городском округе либо в других городских округах субъекта», — рассказала директор Центра занятости населения Московской области Светлана Скородумова.

В отделе подбора персонала появились дополнительные консультанты. Кадровые консультанты сотрудничают с работодателем, получают запросы на подбор и обратную связь по направленным кандидатам. Карьерные консультанты ведут работника с момента его прихода в центр и до выхода на работу. Они помогают человеку строить карьеру, направляют на переобучение или повышение квалификации в ведущие вузы страны.

Все переобучения проходят абсолютно бесплатно. Елене Телковой после повышения квалификации предложили работу в центре занятости, и она стала частью дружного коллектива.

«Это мое рабочее место. Все у нас, скажем так, на высшем уровне: у нас и техника, и программное обеспечение, и сам офис после ремонта», — отметила сотрудник центра занятости городского округа Подольск Елена Телкова.

Центр занятости населения Подольска является одним из флагманских в Московской области. Здесь впервые в России часть услуг центра занятости для удобства граждан была перенесена в МФЦ.

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