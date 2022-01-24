Искусственный интеллект привлекли к сортировке отходов в Подмосковье

В Московской области начали использовать роботов-сортировщиков на комплексе по переработке отходов «РТ-Инвест». Технологию пока что тестируют, но ее эффективность уже очевидна.

«РТ-Инвест» в Сергиево-Посадском округе стал первым в Подмосковье комплексом, где появились роботы-сортировщики. Разработка полностью российская, сейчас идет ее тестирование и отладка.

За месяц при помощи роботов на участке предварительной сортировки отбор максимально пригодного для вторичного использования мусора удалось повысить до 98%. После окончания испытаний аналогичные роботы появятся на всех четырех комплексах «РТ-Инвест».

В ходе тестирования настройки роботов будут постепенно корректировать, расширяя список отбираемых ими отходов. Благодаря изменению параметров повысится и качество сортировки, поскольку искусственный интеллект практически не совершает ошибок.

Источник фото: телеканал «360»

Более 70% оборудование цеха сортировки комплекса «Север» произвели и установили по программе импортозамещения — это большинство конвейерных систем, платформ, роторные сепараторы и ряд другого оборудования. Роботы также произведены в России.

Испытания оборудования проходят в рамках программы бизнес-акселератора «РТ-Инвест». Это корпоративная программа для отбора, экспертной оценки и поддержки стартапов в сфере обращения с отходами, запуска «пилота» и дальнейшей реализации проекта.