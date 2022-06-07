Искусственный интеллект при оценке урожая начнут использовать в Подмосковье

Московская область войдет в пилотный российский проект, который использует искусственный интеллект при оценке урожая. Главная цель работы — повысить точность оценки зерна и других культур. Проект коснется семи сельскохозяйственных продуктов: яровой и озимой пшеницы, подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы, гречихи и картофеля.

Такая трансформация агропромышленного комплекса будет проходить при поддержке правительства России. Оно уже опубликовало распоряжение о планах оказывать дополнительную поддержку в обновлении систем Министерства сельского хозяйства РФ.

Внедрить систему искусственного интеллекта в Московской области планируется уже в этом году. Кроме того, во всей стране запустят реестр федеральной собственности агропромышленного комплекса. В нем воедино соберут все сведения по работе этого сектора, появится возможность детально анализировать их и принимать более взвешенные решения. Также в России в ближайшее время оцифруют все записи, внесенные в похозяйственные книги в разных регионах.

Председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян отметил, что каждый этап развития сельского хозяйства на планете поднимал его на новый уровень. Можно выделить такие важные нововведения прошлого, как начало возделывания полей, использование различных удобрений, механизация и автоматизация всего процесса.

«Цифровая трансформация подразумевает внедрение передовых информационных технологий, которые сократят объем ручного труда и расходы, при этом повысят производительность и урожайность. Все это очень важно для дальнейшего развития агропромышленного комплекса», — отметил Сергей Керселян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение проработать вопрос об увеличении срока безвозмездного предоставления земли участникам проекта «Подмосковные 10 гектаров». Пока землю могут предоставить на шесть лет. Как отметил глава региона, этого недостаточно, нужно понять, как лучше поменять условия программы.