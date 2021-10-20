Искусственный интеллект поможет жителям Подмосковья записаться к врачу

Робот в Московской области теперь помогает не только вызвать на дом врача и записаться на вакцинацию от коронавируса, но и оформить запись на прием к врачу. Об этом сообщила глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова.

Министр отметила, что развитие информационных технологий позволяет оптимизировать многие процессы.

«В основе работы робота лежат технологии искусственного интеллекта, синтеза и распознавания речи. Пациенту достаточно назвать номер полиса ОМС, необходимого медицинского специалиста, и голосовой помощник предложит выбрать удобную дату и время», — рассказала министр.

Голосовой помощник готов принять звонки жителей Подмосковья по телефону 122.

Развитию информационных сервисов в Подмосковье уделяют больше внимание. Перед этим уже запустили услуги по выдаче электронных рецептов на лекарства для льготников, оформлению электронных справок для школьников и электронных больничных листов.

Ранее в Балашихе ученикам восьмого класса гимназии № 11 объяснили принцип работы искусственного интеллекта. Школьники закрепили свои знания, создав электронного помощника для учителя математики.