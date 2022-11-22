Подмосковье 22 ноября 2022, 20:31 Искусственный интеллект поможет следить за уборкой Подмосковья зимой

Читать 360tv в

Камеры с искусственным интеллектом помогли выявить свыше 500 нарушений в содержании территорий на прошлой неделе в Подмосковье. Об этом сообщила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

«В период с 14 по 18 ноября шесть мобильных интеллектуальных комплексов обнаружили 541 дефект в содержании территорий в восьми муниципалитетах: Химки, Мытищи, Балашиха, Домодедово, Одинцово, Красногорск, Пушкинский и Ленинский. В частности, 249 нарушений — это несанкционированные граффити, на втором месте — некачественная уборка отходов на территориях: 106 замечаний», — рассказала Светлана Аипова.

Реклама

Также нейросеть зафиксировала на прошлой неделе в Подмосковье 39 повреждений бортового камня и 19 неработающих фонарей.

Реклама

Руководитель ГУСТ добавила, что со следующей недели система начнет работать с «зимними» настройками. Камеры начнут фиксировать несвоевременную уборку тротуаров и проездов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».