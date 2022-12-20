Подмосковье 20 декабря 2022, 17:26 Искусственный интеллект поможет следить за пожарами в Подмосковье Unsplash

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Еще 20 камер для отслеживания пожаров появится в лесах Подмосковья в 2023 году. В систему мониторинга внедрят искусственный интеллект.

«Сейчас пожароопасную обстановку в регионе отслеживают с помощью наземного и воздушного патрулирования, видео и космического мониторинга. Но для выезда пожарным нужна точная геолокация, поэтому сотрудник лесничества предварительно выезжает на место и подтверждает данные, полученные с помощью систем», — говорит зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Для того, чтобы быстрее реагировать на вызовы, в 2023 году в лесах установят еще 20 видеокамер. Их сделают умнее. Такое устройство само сможет определять точку возгорания.

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«Конечно, на первоначальном этапе без участия человека не обойтись, но система обучаема. Мы видим огромный потенциал ее использования на территории Московской области», — поделился мнением председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.

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