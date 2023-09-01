Подмосковье 01 сентября 2023, 14:04 Искусственный интеллект помог выявить свыше 33 тысяч нарушений чистоты в Подмосковье в августе ГУСТ

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Камеры с искусственным интеллектом помогли выявить свыше 33 тысяч нарушений чистоты в Подмосковье в августе. Большинство из них были связаны с загрязненными опорами освещения.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, камеры выявили 5,6 тысячи замечаний к грязным опорам освещения, еще 4,2 тысячи — к плохой уборке контейнерных площадок и 3,3 тысячи — к незаконным граффити.

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«Все недочеты содержания территорий автоматически поступают в приложение АИС МДП на платформе СКПДИ и передаются ответственным организациям на устранение», — сказала она.

Аипова добавила, что в августе автомобили с умными камерами работали в 47 округах региона. Больше всего недочетов выявили в Ленинском округе, Истре и Раменском.

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