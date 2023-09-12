Подмосковье 12 сентября 2023, 14:27 Искусственный интеллект помог выявить более 4 тысяч случаев незаконной торговли в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Около трех тысяч камер с искусственным интеллектом помогают Министерству сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отслеживать незаконную торговлю. С помощью устройств выявили уже четыре тысячи эпизодов.

«К сегодняшнему дню выявлено уже более четырех тысяч случаев, из них устранено более трех тысяч. К примеру, за май и июнь в этом году вынесли около двух тысяч административных штрафов, что больше на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Он подчеркнул, что речь не о росте числа нарушений, а о росте выявляемости.

Незаконная торговля ведется обычно на газонах и тротуарах, у заборов и с автомобилей. Камеры обучили распознавать все атрибуты и отслеживать процесс. Нейронная сеть уже умеет выявлять стихийные точки с точностью в 98,5%, и работа продолжается.

Проект по созданию модели ИИ для обнаружения несанкционированной уличной торговли стартовал в феврале 2023 года. Он разработан Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи региона, а также с Центром развития цифровых технологий.

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