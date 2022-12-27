Подмосковье 27 декабря 2022, 12:48 Искусственный интеллект помог выявить 23,5 тысячи нарушений порядка в Подмосковье с сентября

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Камеры с искусственным интеллектов установлены в машинах Главного управления содержания территория Подмосковья. Они фиксируют нарушения порядка и чистоты на улицах. С начала сентября они заметили 23,5 тысячи дефектов, рассказали в ведомстве.

Камеры установлены в шести автомобилях. Среди 23,5 тысячи нарушений, замеченных с сентября, 12,5 тысячи носили зимний характер.

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«Все нарушения заносятся в приложение АИС МДП на платформе СКПДИ и передаются на устранение ответственным организациям. В следующем году мы планируем увеличить количество „умных“ автомобилей, что поможет нам охватить большее количество территорий», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

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Она добавила, что нейросети помогает сэкономить время инспекторов. Со следящего года камеры также будут направлять штрафы ответственным организациям в упрощенном порядке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог в Подмосковье. Он отметил положительную оценку реализации новых объектов со стороны жителей.